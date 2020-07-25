ВИДЕО: Ночью в Порховском районе полыхал огромный сарай

09:43, 25 июля 2020, ПАИ

Заброшенный колхозный сарай с большой внутренней площадью полностью выгорел в деревне Боровичи Дубровенской волости. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Возгорание произошло 24 июля около полуночи.

Во время пожара никто не пострадал, спасатели не допустили распространения огня на соседние дома и постройки. Пожарная часть дежурила на месте всю ночь. Постройка выгорела полностью.

«По площади возгорание огромное, тушили, но всё выгорело, – отмечают местные жители. – Постройка была заброшена. Самое главное, что огонь не пошёл дальше, так как рядом жилые дома и постройки. Скорее всего, там собиралась молодёжь».