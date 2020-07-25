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Михаил Ведерников поздравил следователей с профессиональным праздником
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Общество

Михаил Ведерников поздравил следователей с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов следствия поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона поблагодарил за работу сотрудников следственного комитета, следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Расследование преступлений – исключительно важная и ответственная работа, которая требует компетентности, знания законодательства, опыта, а также особого таланта, призвания и упорства. Именно на вас лежит высокая ответственность по сбору и проверке доказательств, необходимых для выяснения всех обстоятельств преступлений. Вы способствуете изобличению виновных, и ваша работа имеет принципиальное значение для укрепления законности и правопорядка в Псковской области и во всей стране», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что в Псковской области от года к году возрастает качество следствия, растёт число расследуемых уголовных дел, а также доверие граждан к органам следствия. «Люди знают, что виновные не уйдут от наказания», – уверен глава области.

«В этот праздничный день поздравляю каждого сотрудника с профессиональным праздником. Особые слова признательности – ветеранам службы, кто передаёт свои знания и опыт молодому поколению, посвящая во все тонкости следственного дела. Выражаю руководству и сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, а также следственных подразделений правоохранительных органов искреннюю благодарность за добросовестный труд и верность избранному делу», – поздравил Михаил Ведерников, пожелав крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов на службе.

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