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Общество

«Экопром» готов помочь инициативным псковичам проводить субботники

Фото: Дарья Хваткова.

Регоператор по обращению с ТКО – компания «Экопром» – готов оказать содействие инициативным группам жителей Псковской области в проведении субботников в излюбленных местах отдыха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Мы всегда готовы идти навстречу инициативным гражданам, которым небезразлично место их проживания и отдыха. Если кто-то хочет навести порядок на берегу реки или озера, в лесной зоне или другом месте, где требуется уборка, мы только за», – отметил директор филиала «Экопром» Сергей Пайст.

Регоператор готов предоставить жителям Псковской области специализированные пакеты для мусора, перчатки, помочь в вывозе отходов.

«Нужно поддерживать инициативные группы людей, которых объединяет идея сделать мир вокруг себя лучше. Обращайтесь ко мне напрямую, приходите в центры обслуживания клиентов, пишите на почту или через соцсети, оставляйте контактные данные –, и мы с вами обязательно свяжемся. Я всегда готов помогать жителям, которые приводят территории в порядок», – заявил Сергей Пайст.

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