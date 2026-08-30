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Общество

Сближение Луны и Сатурна смогут наблюдать псковичи после заката

30 августа жители Псковской области смогут наблюдать за сближеним Луны и Сатурна. Две планеты на небосводе будут расположены максимально близко к друг другу.

На деле эти небесные тела разделяет огромное расстояние: среднее расстояние от Земли до Луны составляет около 384 тысяч километров, а Сатурн находится более чем в миллиарде километров от нашей планеты.

Фото Петра Митрофанова

Лучшее время для наблюдения за этим явлением — примерно через 45 минут после захода солнца, когда небо станет достаточно тёмным. Закат в Пскове 30 августа будет в 20:12. Искать Луну и Сатурн стоит над восточным горизонтом. Сатурн будет расположен ниже и левее диска Луны.

Для наблюдений лучше выбрать место с открытым обзором подальше от яркого городского освещения. Увидеть явление можно будет невооружённым глазом, если небо будет ясным.

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