Сближение Луны и Сатурна смогут наблюдать псковичи после заката

20:04, 30 августа 2026, ПАИ

30 августа жители Псковской области смогут наблюдать за сближеним Луны и Сатурна. Две планеты на небосводе будут расположены максимально близко к друг другу.

На деле эти небесные тела разделяет огромное расстояние: среднее расстояние от Земли до Луны составляет около 384 тысяч километров, а Сатурн находится более чем в миллиарде километров от нашей планеты.

Лучшее время для наблюдения за этим явлением — примерно через 45 минут после захода солнца, когда небо станет достаточно тёмным. Закат в Пскове 30 августа будет в 20:12. Искать Луну и Сатурн стоит над восточным горизонтом. Сатурн будет расположен ниже и левее диска Луны.

Для наблюдений лучше выбрать место с открытым обзором подальше от яркого городского освещения. Увидеть явление можно будет невооружённым глазом, если небо будет ясным.

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