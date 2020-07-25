Прокл Плакальщик: какие приметы работают 25 июля

12:35, 25 июля 2020, ПАИ

25 июля православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария, пострадавших во время гонения при императоре Траяне во II веке. Об этом пишет портал pravmir.ru. Что значит этот день для православных верующих и какие приметы сопровождают день Прокла Плакальщика в народном календаре, выяснило Псковское агентство информации.

Святые Прокл и Иларий

Святые мученики Прокл и Иларий пострадали за свою веру в Христа. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой заставить его отречься, но мученик остался верен своим убеждениям. Тогда мученика заставили бежать за колесницей правителя. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Господь остановил колесницу. И его молитвы были услышаны: колесница остановилась, и ничто не могло сдвинуть ее с места. Колесница смогла продолжить путь только после того, как правитель подписал хартию с исповеданием Христа.

Но посрамленный язычник жестоко отомстил Проклу: после истязаний он приказал вывести его за город и, привязав к столбу, расстрелять из луков.

По дороге к месту убийства их встретил племянник святого Иларий, который со слезами обнял мученика. Воины задержали христианина и бросили его в тюрьму. Перед судьей Иларий предстал с таким же бесстрашием, как и убитый Прокл. После истязаний его также приговорили к смерти. Его, израненного и окровавленного, за ноги волокли по городу, а потом обезглавили. Христиане похоронили их вместе в одной могиле.

Прокл Плакальщик в народном календаре

На Руси Прокла же называли Плакальщиком, сообщается на портале calend.ru. Именно с этого дня начинали выпадать большие росы.

«На Прокла поле от росы промокло», - говорили крестьяне, торопясь убрать урожай. Считалось, что Проклова роса – сеногнойная, поэтому нужно было спешить и со сбором природных даров, и с заготовкой сена.

Издревле люди верили, что роса Прокла Плакальщика целебная. Предки собирали росу по утру, умывались ей и протирали газа. Считалось, что от этого улучшится зрение, лицо станет еще красивее, а ум – спокойнее. А знахарки считали эту росу лучшим средством от бессонницы.

А еще раньше верили, что роса, выпавшая на Прокла, снимает порчу и сглаз.

Также в этот день можно было предсказать погоду на ближайшие дни. Сильная роса и утренний туман сулили ясные дни. Ну а если на Прокла не выпадала роса ни на лугу, ни в низинах — это было верным признаком приближающегося ненастья.

Еще народные предания гласят, что в день Прокла Плакальщика нельзя тяжело трудиться или заниматься рукоделием. А негативная энергия, выплеснувшаяся с бранью, завистью или руганью в этот день, вскоре вернется с тройной силой.

В некоторых источниках приводится еще одна примета: нельзя 25 июля брать и давать деньги в долг, а также кушать блюда, которые предлагает другой человек. Считалось, что с едой к человеку могут перейти все проблемы другого.

Отказавшиеся от ссор и ругани люди на Прокла любили разговаривать друг с другом. Поэтому 25 июля считается благоприятным днем для переговоров, заключения сделок и проведения совещаний.