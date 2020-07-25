Пожилого грибника спасли островские полицейские

13:12, 25 июля 2020, ПАИ

Островские полицейские нашли заблудившегося в лесу 78-летнего грибника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 июля около 16:00 пожилая жительница Острова обратилась в полицию. Она рассказала, что они с мужем ездили в лес за грибами и ягодами. И в окрестностях деревни Перестрелово, расположенной примерно в сорока километрах от Острова, муж не вернулся к их машине.

На поиски сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции отдела МВД по Островскому району. 78-летнего пенсионера искали заместитель начальника отдела уголовного розыска майор Вадим Герасимов, старший оперуполномоченный уголовного розыска майор Игорь Морозов, а также полицейский-кинолог отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых прапорщик Яна Кислякова.

Найти мужчину смогли в этот же день около 19:00, полицейские отвезли его домой. С пенсионером все в порядке.