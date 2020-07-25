Двухтомник Александра Гусева «Боль, переплавленная в мудрость» – обзор колумниста ПАИ

13:39, 25 июля 2020, ПАИ

…Когда в начале недели задался вопросом, о какой книге рассказать на этот раз, то в голову приходило сразу несколько достойных сборников разных авторов. Но в преддверии празднования Дня города хотелось выбрать такого поэта, который в своих стихотворениях воспевал родную землю. Понятно, что в какой-то степени все пишут про родной край, но процент может быть невелик, а хотелось выбрать именно того, у кого эта тема преобладает.

«Бери Гусева!» - сказали мне. И я согласился. Потому что Александр Гусев, наверное, лучше всего подходит под заданные критерии: скромный человек, настоящий поэт, патриот.

Стихи Александра Гусева сейчас читаются иначе, чем, допустим, тридцать или сорок лет назад. Сейчас они кажутся слишком хрестоматийными, немного «устаревшими», отставшими от нашего времени. Вот, например, когда вы в последний раз слышали слово «юдоль»? То-то же. Но это только на первый взгляд. Едва начинаешь вчитываться, как ощущаешь себя «внутри» стихотворения, и всё, о чем в нём говорится, чувствуется близким и дорогим. Боль лирического героя становится твоей болью, его радость – твоей радостью. И даже порыв ветра становится дыханием родного человека. И эта «архаичность» обнаруживает себя совсем с иной стороны. Она помогает лучше прочувствовать свой родной край и его историю.

Неспроста доктор филологических наук профессор Евгений Александрович Маймин считал Гусева одним из лучших поэтов современности, а специалист по «серебряному веку» Вера Николаевна Голицына видела в его стихах продолжение традиций русской философской поэзии. Александр Гусев действительно продолжает традиции, заложенные классиками русской поэзии.

В его стихах много про родную землю, родных людей. Наверное, нет ни одного места в городе, которое бы он не воспел. И ни одной значимой личности в истории псковской земли, которой бы Александр Гусев не коснулся в своих стихотворениях. А еще много стихов, посвященных друзьям и родным.

Лучше всего слова подкреплять примерами из текстов. Поэтому я открываю книгу. И не просто книгу, а двухтомник! Он был подготовлен к изданию самим автором в 1993 году, но вышел уже после смерти поэта, в 2007 году. Стараниями Риммы Никандровны Антиповой, старшего научного сотрудника художественного отдела Псковского музея-заповедника, коллеги и друга поэта. Название двухтомника – «Боль, переплавленная в мудрость». Это своего рода автобиография поэта. Здесь представлены стихотворения, написанные поэтом с 1962 года по 1992 год, в разные годы они печатались в прижизненных изданиях.

На первых страницах знаменитое стихотворение «Я оттуда, где речка Пскова…», являющееся чем-то вроде визитной карточки поэта:

«Я оттуда, где речка Пскова

Ткет туманов шелка над водою,

И луна - золотою скобою,

И в скобарских глазах – синева…»

В этом стихотворении хорошо проявляется образность и метафоричность. От созерцания поэт переходит к воспоминаниям: да, сейчас тут березы, а раньше на этом месте было поле брани. И не раз враг хотел испить воды из псковских речушек, но «Не терпе обидиму быти». Красота и величие родной земли рождает у поэта гордость за свой край:

«Потому – где б я ни был – горжусь,

Этим краем горжусь: - Я оттуда!

И люблю это древнее чудо –

Величавую, скромную Русь».

Стихотворение «Часовня святой Анастасии в Пскове» посвящено Насте, сестре Александра Гусева. В нем поэт обращается к ангелу:

«Над этой часовней смиренной

Я видел сияние крыл:

Их свет был такой совершенный!

То ангел небесный парил.

И я попросил его: - Слушай,

Прости, но от этого дня

Спаси наши бедные души,

Спаси, не сердись на меня».

Здесь поэт обращается к ангелу, как к человеку (хотя бы потому, что ангел становится осязаемым), но не с обычной земной просьбой, а просьбой «небесной», соединяя таким образом небесное и земное воедино, стирая условную грань. У Александра Гусева много религиозной лирики. В его стихах Родина и Бог неотделимы, точнее, неотделим Бог и все родное, что находится вокруг.

А еще очень много биографических стихотворений. В них все переживания, которые имели место быть в жизни поэта. И в этих стихотворениях, как мне кажется, Александр Гусев не сокрушается и не давит на жалость, а лишь по-мужски констатирует факт. Но при этом его стихотворения не лишены переживаний.

Листаешь двухтомник, и то тут, то там, как обозначения на карте, мелькают названия: «На Труворовом городище», «Поганкины палаты», «В Троицком соборе», «Храм Покрова от Пролома».

Но при этом не стоит думать, что поэт пишет только про Псков. Библейские мотивы, внимательность к природе, древние философы, древнегреческая мифология – все это и многое другое тоже присутствует в лирике Александра Гусева.

Этот двухтомник я советую прочитать всем, кто любит свой город, свою историю и, наверное, кто хочет погрузиться в воспоминания о прошлом, каким бы оно не было, неспроста же сборник называется «Боль, переплавленная в мудрость». Эту и другие книги Александра Гусева можно взять в городской библиотеке на ул. Конной, 6.

Закончу свой текст одним из стихотворений Александра Гусева…

* * *

Как в детстве, чувствую во всем

Земную милость,

И пусть я не построил дом:

Не получилось;

Как в детстве, слышу каждый звук

Земной юдоли,

И пусть не разомкну я круг

Природной боли;

Как в детстве, вижу только свет

Свечи в притворе, -

На склоне лет, на склоне лет,

На косогоре.

Здесь хорошо припасть щекой,

Прижать ладони

К апсиде, ощутив покой

Земли на склоне.

И вдруг почувствовать в тиши,

Как сердце тает,

И храм тепло моей души

В себя вбирает.

И вместе с ним, как часть его,

Как древний камень,

Пойму любое естество,

Небесный пламень.

И где мерцает горний свет,

Креста сиянье,

Уйду в себя, на склоне лет,

На покаянье.

Как в детстве, - снятый со креста

Греха земного, -

Увижу, как земля чиста,

Услышу Слово.

Александр Иванович Гусев родился 11 февраля 1939 года в деревне Шемякино, Порховского района, Псковской области. В 1958 году окончил Ленинградский радиотехникум, В 1971 году заочно окончил московский Литературный институт имени Горького. Член Союза писателей. Поэтические сборники: «Пожелай мне удачи» 1971, «Земле кланяюсь» 1974, «При свете памяти» (1984), «Измерения» (1990), «Если приду» (1996), «Колесо бытия» (1999). С 1980 по 1989 годы А. И. Гусев работал в отделе основного хранения Псковской областной научной библиотеки. Скончался поэт 20 октября 2001 года.