В Пскове ищут очевидцев смертельного инцидента на улице Максима Горького

14:48, 25 июля 2020, ПАИ

Псковская полиция разыскивает очевидцев происшествия на улице Максима Горького, после которого мужчина скончался в больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля около 14:30 на автобусной остановке на улице Максима Горького напротив дома № 51 человек упал на проезжую часть рядом с городским маршрутным автобусом № 8. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован в Псковскую областную клиническую больницу, где скончался в этот же день.

Очевидцев просят обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4а, кабинет 309. Можно звонить по телефонам 59-63-58 или 02.