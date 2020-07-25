Ученые обнаружили природное лекарство от коронавируса

15:56, 25 июля 2020, ПАИ

Группа международных ученых обнаружила свойство органических веществ, извлеченных из морских водорослей, блокировать коронавирус. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследований в Cell Discovery.

После опытов специалисты пришли к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать COVID-19 лучше, чем препарат «Ремдесивир», который активно используют в США для лечения коронавируса.

По заключению ученых, из этого органического вещества можно делать спреи. «В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики», - отметил один из авторов исследования профессор Политехнического института Ренсселера (США) Роберт Линхардт.