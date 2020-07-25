Великолукская полиция продолжает поиски 31-летнего Евгения Степанова
Великолучанина Евгения Степанова, пропавшего в августе прошлого года, продолжает искать полиция, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.
Местонахождение 31-летнего жителя Великих Лук неизвестно с 4 августа 2019 года.
Евгений Степанов ростом 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза светло-серые.
Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о пропавшем, обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.