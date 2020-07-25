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Общество

Псковичка спела Якубовичу и выиграла приз на «Поле чудес»

Уроженка Пскова Елизавета Борискина стала участницей капитал-шоу «Поле чудес». Программа вышла в эфир Первого канала в пятницу 24 июля.

Псковичка подготовила для ведущего Леонида Якубовича и телезрителей творческий подарок: в составе трио «Шарман» Елизавета исполнила песню «В родных местах».

Участнице шоу выпал на барабане сектор «Приз». Елизавета отметила, что получить приз от передачи будет гораздо лучше, чем увезти деньги. В черном ящике находился сертификат на путешествие по Золотому кольцу России для двоих.

Елизавета Борискина рассказала ведущему, что не только поет в коллективе, но и работает администратором в фирме, занимающейся организацией торжеств и праздников.

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