Псковичка спела Якубовичу и выиграла приз на «Поле чудес»

16:57, 25 июля 2020, ПАИ

Уроженка Пскова Елизавета Борискина стала участницей капитал-шоу «Поле чудес». Программа вышла в эфир Первого канала в пятницу 24 июля.

Псковичка подготовила для ведущего Леонида Якубовича и телезрителей творческий подарок: в составе трио «Шарман» Елизавета исполнила песню «В родных местах».

Участнице шоу выпал на барабане сектор «Приз». Елизавета отметила, что получить приз от передачи будет гораздо лучше, чем увезти деньги. В черном ящике находился сертификат на путешествие по Золотому кольцу России для двоих.

Елизавета Борискина рассказала ведущему, что не только поет в коллективе, но и работает администратором в фирме, занимающейся организацией торжеств и праздников.