Благодарности юным псковичам вручил руководитель следственного управления

17:16, 25 июля 2020, ПАИ

Руководитель следственного управления по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня ко Дню сотрудника органов следствия вручил молодым псковичам благодарности председателя следственного комитета Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В торжественной обстановке руководитель управления объявил приказ председателя следственного комитета Российской Федерации генерала юстиции Александра Бастрыкина об объявлении благодарности Александре Семеновой и Ивану Степанову за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию, преодоление трудных жизненных ситуаций и готовность бескорыстно прийти на помощь.

Воспитанница детского дома Александра Семенова под руководством псковского дирижёра Александра Роора показала большие в оркестре «Геликон», после чего стала активно помогать в подготовке юных музыкантов из числа воспитанников «Центра помощи детям». «В настоящее время эта с виду хрупкая, но сильная духом и целеустремленная девушка пришла к своей заветной мечте и проходит службу в воздушно-десантных войсках», - рассказали в следственном комитете.

Несовершеннолетний пскович Иван Степанов спас тонущего незнакомого мальчика. «К счастью, этот, без преувеличения, героический поступок закончился для обоих ребят благополучно», - отметили в ведомстве.

Петр Крупеня поблагодарил Александру за личный вклад в работу с детьми-сиротами, а Ивана за поступок, связанный с риском для жизни.

В завершение встречи руководитель управления заверил гостей, что двери академии следственного комитета всегда для них открыты.

25 июля с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов следствия поздравили Михаил Ведерников и Александр Котов.