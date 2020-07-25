Псковских следователей поздравил с праздником Александр Котов

12:46, 25 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов следствия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что праздник всех сотрудников следственных подразделений – работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и других ведомств – отмечается с 2014 года, однако история органов следствия насчитывает уже более трёх веков. Первым специализированным следственным органом России была следственная канцелярия, учрежденная ещё Петром I.

«В наши дни, как и столетия назад, людям важно знать и понимать, что столкнувшись с преступными посягательствами, они не останутся без помощи, и преступник будет изобличён. Обеспечить безусловное соблюдение законности в процессе расследования уголовных дел и защитить законные права граждан – главная задача следственных органов», - подчеркнул спикер областного Собрания.

«От всей души желаю псковским следователям, чьими неизменными профессиональными принципами всегда были ответственность и беспристрастность, успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия!» - завершил Александр Котов.

Свои пожелания сотрудникам и ветеранам органов следствия выразил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.