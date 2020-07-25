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Общество

Антивирусные джинсы планируют выпустить в октябре

Швейцарская компания HeiQ разработала специальную жидкость Viroblock, которая способна уничтожить частицы вируса на тканях. Об этом пишет «Афиша. Daily» со ссылкой на британский журнал Dazed.

Созданная жидкость эффективна против 99,9% бактерий, вызывающих COVID-19.

Впервые разработку применили на джинсовой ткани, теперь компания вместе с брендами Warp+Weft и DL1961 собирается выпустить линейку вещей из денима. Джинсы будут выдерживать до 30 стирок, сохраняя способность к уничтожению болезнетворных бактерий. Коллекцию планируют выпустить 1 октября.

«Поскольку безопасность — это ключевая забота наших покупателей, мы хотим им помочь. Наши джинсы предназначены для того, чтобы вы хорошо выглядели и чувствовали себя хорошо, надевая их», - отметила CEO брендов Сара Ахмед.

И это не единственные компании, которые планируют создать антивирусную одежду. Ранее бренд Diesel анонсировал свое сотрудничество со шведской фирмой Polygiene, которая также представила технологию очистки тканей от вирусов.

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