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Общество

Доходный дом Батова на улице Ленина отреставрировали

Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения Доходный дом Батова 1897 года постройки, в котором сейчас располагается корпус Псковского государственного университета, отреставрировали. Как сообщает пресс-служба комитета по охране объектов культурного насления Псковской области, 24 июля состоялась приемка работ.

В доме на улице Ленина, 8 в Пскове произвели комплекс ремонтно-реставрационных работ: отреставрировали существующую кирпичную кладку, штукатурные фасады, заменили водосточные трубы и отливы.

Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия.

Также, дополнили в комитете, 24 июля специалисты проконтролировали проведение ремонтных работ памятника федерального значения «Дом Трубинских со служебными постройками» XVII века: Дом Трубинских II (д. 22) и мониторинг состояния Дома Трубинских I (ул. Леона Поземского, 20).

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