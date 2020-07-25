Когда вероятнее всего заразиться коронавирусом в самолете, рассказали эксперты

18:58, 25 июля 2020, ПАИ

В какой момент полета возникает наибольшая вероятность заражения коронавирусом, рассказали немецкие исследователи. Об этом пишет Express.

Исследование показало, что шансы заразиться COVID намного выше в тот момент, когда пассажиры идут на посадку или выходят из самолета, то есть толпятся в проходе. Очевидно, что во время посадки или выхода из салона пассажиры находятся в более тесном контакте, чем во время самого полета.

Сам же полет значительно безопаснее благодаря высокоэффективным системам вентиляции, установленным в самолетах, считают немецкие эксперты.

Люди уверены, что на протяжении полета в салоне судна циркулирует тот же самый воздух. Однако современная система вентиляции подает 50 % свежего воздуха и 50% отфильтрованного. Это означает, что воздух в самолете полностью заменяется каждые две-три минуты, по сравнению с каждыми 10-12 минутами в кондиционированном здании.