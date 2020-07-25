Палкинский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

19:16, 25 июля 2020, ПАИ

Сегодня, 25 июля, Палкинский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как пишет газета «Льновод», в этот день первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и глава Палкинского района Евгений Седов возложили венки и цветы к братскому захоронению.

Приветственный адрес от губернатора Михаила Ведерникова передала Вера Емельянова. Глава региона поздравил жителей с 76-й годовщиной освобождения района, отметив, что Палкинский район был оккупирован фашистскими захватчиками в июле 1941 года. «Оккупирован, но не сломлен. Жители оказывали яростное сопротивление и в тылу, расплачиваясь за непокорность сожженными деревнями и своими жизнями», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны. «Они навсегда будут для нас гордостью и примером для подражания. Мы никогда не забудем военный и трудовой подвиг тех времён. Теперь на нас лежит ответственность за преумножение и развитие района, сохранения исторической памяти», - уверен он.

Жителям района Михаил Ведерников пожелал мира, удачи, счастья и успехов.

Как пишет издание, несмотря на пасмурную погоду, жители Палкинского района в течение дня посещают братские захоронения, чтобы отдать дань павшим и поклониться за их подвиг.

76 лет назад в ходе Псково-Островской наступательной операции силами 56-й и 364-й стрелковых дивизий 123-го стрелкового корпуса генерал-майора Вержбицкого был освобожден Палкинский район. На территории района пролегала часть линии «Пантера», которая вошла в историю как один из неприступных оборонительных рубежей. Ее прорыв стал невероятным подвигом советских солдат, которые сражались за свободу этой земли. Эта победа досталась огромной ценой. Всего за время войны на фронте погибли почти 3000 уроженцев Палкинского района. При его защите и освобождении пали более трех с половиной тысяч бойцов Советской армии.