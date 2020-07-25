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Общество

Видеонаблюдение хотят установить в сквере на Технической в Пскове

Фото: Instagram Григория Стороненкова.

В Пскове завершилось благоустройство сквера на улице Технической, обновленное общественное пространство прошло официальную приемку. Об этом в своём Instagtram сообщил депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 12 Григорий Стороненков.

«Комиссия оценила качество выполненных работ, все озвученные ранее недочеты подрядчик устранил в срок», - отметил депутат.

Сквер будет находиться на обслуживании у подрядной организации. Там будут производить уборку, вывозить мусор. Впереди заключение дополнительного договора на содержание озеленения сквера, подсев травы. Со следующего года объект внесут в общегородскую схему уборки парков и скверов.

«В моих планах подготовка заявки на установку камер видеонаблюдения и включение сквера в Овсище в программу «Безопасный город». Кроме того, для обеспечения порядка в сквере предложу отряду народной дружины включить это место в маршрут следования дружинников в вечернее время», - написал Григорий Стороненков.

Депутат округа также предложил провести праздник в честь открытия сквера, когда ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут сняты.

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