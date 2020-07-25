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Общество

День ВМФ пройдёт без массовых мероприятий – администрация Великих Лук

Фото: Администрация Великих Лук.

26 июля Россия будет отмечать День военно-морского флота, однако проведение массовых мероприятий в Псковской области по-прежнему запрещено из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщается на сайте администрации Великих Лук, в преддверии праздника Валентин Афанасьев, капитан первого ранга в отставке, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, возложил цветы к памятнику «Великолучанам, честно послужившим Государству российскому на флоте морском», а также к Вечному огню.

«День военно-морского флота для нас, великолучан, очень важный праздник. Немало наших горожан служило офицерами, мичманами, старшинами, а также срочную службу на флоте на различных кораблях. Мне это очень приятно, потому что я служению военно-морскому флоту посвятил свою жизнь, прослужил более 25 лет, – рассказал Валентин Егорович. – Я горжусь тем, что в нашем городе есть памятник морякам. И очень приятно, что в последнее время руководство нашей страны, правительство, министерство обороны, уделяет большое внимание развитию флота. Только в этом году будут построены три атомные и две дизельные подводные лодки. Я горд, что вся моя жизнь связана с флотом».

Фото: Администрация Великих Лук.

Валентин Афанасьев поздравил великолучан с наступающим Днём военно-морского флота и выразил сожаление, что эпидемия внесла изменения в празднование Дня Победы. «Но наша гордость Великой Победой, важность 75-летнего юбилея нашей Победы и всех других наших праздников от этого не стала меньше. Мы всё ещё обязательно отпразднуем, как положено», – заметил Валентин Егорович и обратился к военным морякам с просьбой в День ВМФ прийти и возложить цветы к памятнику великолучанам, служившим во флоте.

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