Гала-концерты фестивалей «Изборская крепость» и «Зелёное яблоко» пройдут онлайн

21:14, 25 июля 2020, ПАИ

Традиционные гала-концерты поэтических и песенных фестивалей «Изборская крепость» и «Зелёное яблоко» в этом году пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщается в группе проектного офиса «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча победителей двух фестивалей, членов жюри и организаторов пройдёт на платформе Zoom 1 августа с 12:00 до 14:00. Участники расскажут зрителям о себе и познакомят аудиторию России со своим творчеством.

Подключиться к конференции Zoom можно будет по ссылке. Идентификатор конференции – 958 3542 6298, код доступа – 824210.