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Общество

Рок-фестиваль «Нашествие» проходит онлайн

Один из крупнейших рок-фестивалей в России, «главное приключение года» в Большом Завидове из-за пандемии коронавируса перенесли на июль 2021 года, тем временем в сети с 24 по 26 июля проходит онлайн-встреча. Об этом сообщается на странице мероприятия в соцсети «Вконтакте».

«Каждый год в это время вся команда «Нашествия» работает над последними приготовлениями фестивального поля в Большом Завидове. Но только не в этом году! Коронавирус внёс свои коррективы в наши планы, и мы с вами остались без «Нашествия 2020», - отмечается в сообщении.

Для того чтобы любители русского рока все-таки могли собраться вместе, организаторы мероприятия решили провести эфиры с выступлениями любимых артистов за последние несколько лет. С 24 по 26 июля зрители вспоминают яркие концерты «Би-2», «Ленинграда», «Чайфа», «Крематория», «Аквариума», «Ночных Снайперов» и других исполнителей.

Оффлайн-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2021 год. Билеты будут действительны в следующем году.

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