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Общество

Бригада медиков из Пскова отправилась в командировку в Херсонскую область

Бригада медицинских специалистов из Псковской областной клинической больницы отправилась в Херсонскую область, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В состав команды вошли шесть человек: трое врачей (кардиолог, невролог и рентгенолог) и три сотрудника административного звена.

Командировка рассчитана на месяц, в течение которого специалисты будут работать в больницах региона, оказывая помощь пациентам и поддерживая местных врачей в условиях высокой нагрузки.

Псковские врачи регулярно направляются в подобные поездки для оказания медицинской помощи. В прошлом году хирург Константин Рагозин работал в Запорожской и Курской областях, а нейрохирург Дмитрий Горохов оказывал помощь в Генической центральной районной больнице Херсонской области. Также в командировки выезжали специалисты Псковского областного клинического онкодиспансера и Псковской детской областной больницы.

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