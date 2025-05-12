Оценка за поведение будет сдерживать хулиганов – псковские учителя

13:57, 12 мая 2025, ПАИ

Инициативу введения в школах оценки за поведение прокомментировали псковские учителя. Такая оценка за поведение не помешает, считает учитель школы № 2 Пскова Наталья Волкова. С ней также согласна директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва.

По словам Натальи Волковой, оценка за поведение поможет в организации ребёнка, а также заставит его задуматься над своим поведением.

«Оценка – это определённый цензор. На что она будет влиять? На выстраивание воспитательной работы в школе и дома, на коррекцию поведения ребёнка, на поступление в вуз или ссуз?» – отмечает Елена Синёва. При этом она считает, что оценка за поведение является способом коррекции поведения хулиганов.

Кроме того, необходимо проработать критерии оценивания и определить экспертов, которые будут заниматься оценкой поведения учащихся, отметила педагог.

Также актуальным вопросом остаётся формат выставления оценки. «Куда её выставлять? В школьный журнал? Дневники бумажного формата ведут в начальной школе – туда поставим. В электронном – такой графы нет», – сказала Наталья Волкова.

Что об этой инициативе думают родители и сами ученики, читайте на «АиФ-Псков».

Ранее директор лицея № 10, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова отметила, что решение о введении в российских школах оценки за поведение может привести к конфликтам между родителями и учителями.