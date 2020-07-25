25 градусов тепла обещают жителям Псковской области в воскресенье
В воскресенье 26 июля воздух в Псковской области прогреется до 25 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.
26 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.
Ночью температура воздуха будет +8…+13 градусов Цельсия, днем – +20…+25.
Ветер северо-западных направлений, его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет низким.