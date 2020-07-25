Территорию кладбища благоустроили жители Шелковской волости
В деревне Черпесса Великолукского района местные жители 25 июля вышли на субботник. Об этом пишет газета «Наш путь».
Активисты привели в порядок гражданское захоронение: спилили засохшие деревья, обкосили траву. Местный индивидуальный предприниматель предоставил вышку для работы.
«Да, действительно, у нас живут замечательные люди. На субботник пришло 35 человек. Кто не смог придти сам, были за них их дети. Работали все, как муравьи. Я вами горжусь, спасибо вам, чтобы без вас мы делали», - поблагодарила инициативных жителей представитель администрации Шелковской волости Таисия Кирсанова.