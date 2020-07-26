Александр Котов: Российские моряки – образец воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству

08:57, 26 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы с Днём Военно-Морского Флота России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что для жителей Псковской области, как и для всех граждан страны, День ВМФ – один из символов ратной славы и оборонной мощи России. «Военно-морской флот всегда был и остаётся важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности, а российские моряки являются образцом воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству», – отметил он.

«В год 75-летия Победы мы отмечаем День ВМФ с особым чувством: это ещё одна возможность с благодарностью поклониться нашим ветеранам, вспомнить тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, рассказать детям и внукам о героях войны и передать эту вечную эстафету памяти последующим поколениям», – подчеркнул спикер облсобрания.

Александр Котов поздравил всех, кто посвятил свою жизнь морской службе, с праздником и пожелал им успехов и благополучия, а России – мира и процветания.