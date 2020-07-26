1100 человек заболели коронавирусом в Пскове

10:32, 26 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 100 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на десять человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (736 случаев), на третьем – Псковский район (290 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровело, 51 – умер.