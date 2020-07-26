3 618 жителей Псковской области заразились коронавирусом

09:15, 26 июля 2020, ПАИ

3 618 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 26 июля коронавирус за последние сутки подтвердили у 36 человек.

Выздоровели 2 423 пациента (за сутки – 35). Умер 51 инфицированный человек. Всего специалисты провели 61 373 (за сутки – 351) теста на коронавирус.

«25 июля число новых случаев (+36) превысило количество выздоровевших (+35). Друзья, мы возвращаемся к нормальной и привычной жизни, но есть условия, которые необходимо строго соблюдать. Не расслабляйтесь. COVID по-прежнему рядом, и он по-прежнему забирает здоровье и уносит жизни. Будьте внимательны и благоразумны. В активных очагах новых заражений не выявлено. К сожалению, 25 июля добавились две смерти. Соболезную родным и близким. Берегите себя и своих близких», – написал губернатор.