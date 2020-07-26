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Общество

Российский журналист восхитился Псковом

Фото из Instagram-аккаунта Сергея Майорова.

Российский журналист, теле- и радиоведущий, актёр, член Академии Российского телевидения Сергей Майоров на днях побывал в Пскове и восхитился этим городом. Об этом журналист написал в своём Instagram-аккаунте.

«Пока в Сочи и Крым свозят COVID со всей страны, я держусь подальше от водоворотов страстей и эпицентров глупости. Ищу «рай» в России. И вот выходные. Древний Псков. Неожиданная, почти мгновенная любовь! Едва заметный в огромной стране, трогательный и потрясающе красивый город с выдающейся историей! Весь день пешком; ежеминутное наслаждение», – написал Сергей Майоров.

Фото из Instagram-аккаунта Сергея Майорова.

Он также отметил, что в Псков можно добраться «Ласточками» из Санкт-Петербурга, приехать скорым фирменным поездом из Москвы, и долететь из Внуково бюджетной авиакомпанией «Азимут» всего за 2 500 рублей.

Фото из Instagram-аккаунта Сергея Майорова.

«Пскову очень нужно наше внимание. И он обнимет, не пожалеете!» – заключил Сергей Майоров.

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