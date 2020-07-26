Главный военно-морской парад проходит в Петербурге
В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад, посвящённый Дню Военно-Морского Флота России, сообщает телеканал «Звезда».
В праздничных мероприятиях принимают участие президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
В параде задействовано 46 кораблей, катеров и судов. Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге представлена 41 единицей авиационной техники.
Парады в честь дня ВМФ пройдут сегодня в семи городах России. Всего в парадах ко Дню ВМФ будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолётов и вертолётов.