Сергей Аржаников – о состоянии рынка труда, видах пособий, сроках их получения и самых востребованных на сегодня вакансиях

13:55, 26 июля 2020, ПАИ

Насколько меры социальной поддержки востребованы псковичами, как они действуют, почему некоторые пособия псковичи не получили вовремя, какова текущая ситуация на рынке труда и что можно посоветовать работающим и неработающим гражданам – об этом в эфире ПАИ-live Александр Машкарин пообщался с председателем комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергеем Аржаниковым.

Вышли из тени

– В России оказываются беспрецедентные для современной экономики меры поддержки населения, которое, к сожалению, оказалось в трудной жизненной ситуации или потеряло работу. Но тем не менее ситуация на рынке труда, насколько я понимаю, изменилась не в лучшую сторону по понятным причинам: экономику пандемия коронавируса всё-таки немножко подкосила. Как обстоят дела с безработицей на территории Псковской области?

– Безработица, как и в целом по России, на территории Псковской области выросла по сравнению с началом года в пять раз. Это на сегодняшний день.

– Это много.

– И в целом по России она также увеличилась в таком же объёме. Если назвать цифры, на 1 января у нас было 2 060 человек безработных – на сегодня безработных 11 332. Я так полагаю, что людям важно понимать численность людей, которые пользуются государственной поддержкой в виде выплаты пособия: их у нас сегодня 10 345 человек, которые получают пособия от государства. Если говорить о размере пособия, в прошлом году средний размер пособия был 6 700 рублей – на сегодня средний размер пособия составляет более 10 000: 10 016 рублей – на вчерашний день.

– Есть ли какая-то связь между увеличением помощи государства безработным и количеством зарегистрированных безработных? Существует гипотеза, что люди, которые и так сидели без работы, не становились на биржу труда, узнав, что помощь государства существенно выросла, просто пошли становиться на учёт.

– Конечно, этот фактор сыграл значительную роль, и в нашей области – тем более, потому что губернатором было принято решение из средств областного бюджета определённой категории выплатить ещё в течение трёх месяцев по 5 000 рублей. Это, конечно, стимулировало приток обращений за государственной поддержкой. Здесь связь абсолютно прямая. Если говорить об этих цифрах, то 75 % из всех действительно потеряли работу, а 25 % – это те, которые никогда не пользовались государственной поддержкой и в это время обратились.

– В каких сферах сейчас начала фиксироваться наибольшая безработица? Откуда людей увольняют, где, в каких сферах люди теряют работу?

– Порядка 700 организаций находились в разных режимах работы: кто-то приостанавливал свою деятельность, кто-то направлял людей на удалённую работу. А количество людей, которые попадали под это, достаточно значительное. Если говорить, откуда к нам люди пришли, то почти 68 % – это рабочие специальности, а служащих у нас на сегодня зарегистрировано где-то 32 %. Конечно, у нас на учёте значительное количество операторов производственных установок и машин, сборщиков, водителей – где-то 15 % от этой численности. Вакансий, к сожалению, у нас только 153, а численность – 1 300, даже почти 1 400. Сфера обслуживания, конечно, тоже значительно пострадала.

– Кафе, рестораны, парикмахерские…

– Да, торговля. На учёте у нас 1 207 человек, а вакансий на сегодня только 410. Если говорить о специалистах, то у нас их на учёте сегодня 1 692, а вакансий для этих – 1 148. Не очень много проблем в сельском хозяйстве: у нас на сегодня стоит на учёте всего 160 человек, которые работали в этих отраслях, и приличное количество вакансий. 800 вакансий у нас для работников здравоохранения. Работников, к сожалению, на учёте у нас практически нет. Есть значительная численность – больше 1 000 – неквалифицированных работников (грузчиков), для них вакансии есть, но проблема в том, что соотношение спроса и предложения не совпадает там, где человек потерял работу, потому что у нас вакансий на селе – 17 %, а безработных – 32 %. Вот в этом проблема, конечно, есть, чтобы подыскать человеку работу.

Дети в приоритете

– Я хочу возвратиться к государственной поддержке безработных. В прошлом году объём средств, которые были направлены на выплаты, составили 173 миллиона за весь 2019 год, а на сегодня (я сейчас говорю только про федеральные средства) мы уже направили на выплату пособий 202 миллиона.

– Это за полгода?

– На 23 июля. И нам ещё до конца года потребуется порядка 250 миллионов.

– В пять раз больше.

– Да, в пять раз государственная поддержка увеличена. Вы знаете, что по закону с 1 января минимальный размер пособия – 1 500, 8 000 – максимальный. Так вот, те, кто были уволены с 1 марта, получали пособие в размере 12 130 рублей, то есть в размере МРОТ. Таких у нас на 23 июля более 4 000 – тех, которые потеряли работу с 1 марта. В течение пяти месяцев, то есть с апреля по август, по новым последним правилам, которые установило правительство, выплачивается эта сумма. А тем из категории уволенных с 1 марта, которые имеют детей, ещё выплачивается государственное увеличенное пособие – по 3 000 рублей на каждого ребенка. На сегодня таких получателей у нас 1 720, 2 599 детей. А с мая месяца по поручению президента и постановлением правительства всем безработным, которые имеют детей, мы выплачиваем по 3 000 рублей с июня по август. Всем безработным (неважно, когда он был уволен), если у них есть дети, мы выплачиваем на каждого ребенка по 3 000 рублей. Таких 1 673. Получается порядка 6 с половиной тысяч детей – они получают пособие на это количество.

– Есть какая-то верхняя цифра? Семья человека, который остался без работы, многодетная, и он получает 20 000, 30 000 рублей…

– Есть те, кто получает даже больше. Но я прошу понимать всех слушателей и безработных, они получают это не сразу, а за количество дней безработицы. Например, если он зарегистрирован 1 июля, а назначение, вы знаете, происходит на 11-й день – ему в этот день будет назначено пособие 20 000, если есть дети, да? Но получит он его за 10 дней. А когда сейчас происходит перерегистрация без обращения в службы занятости через 30 дней, остаток 20 000 он получит после перерегистрации. Вот в этом, может быть, не проблема, а непонимание технологии выплаты пособия по безработице.

– Прямо скажем, схема запутанная – без ста граммов сразу и не разберёшься.

– Ну, вы знаете, те, кто пользовался услугами государственной службы занятости и которые сейчас к нам приходили, у них вопросов нет. А вот у тех 30 %, которые никогда не пользовались государственной поддержкой, конечно, есть вопросы. И поэтому я обращаюсь к пользователям: технология взаимодействия со службой занятости с 9 апреля текущего года кардинально изменилась. Раньше услуги мы предоставляли при личном обращении гражданина, сейчас обращения происходят через портал «Работа в России». Но там есть нюанс: у тех, кто обращается через портал «Госуслуги», возникают проблемы, потому как не всегда своевременно приходит заявление, оформленное в МФЦ, и были случаи, что там были значительные задержки. Также на портале «Госуслуги» заявителю нельзя оформить резюме, которое также требуется. Поэтому я рекомендую всем, кто ещё будет обращаться, подавать заявление через портал «Работа в России»: нужно быть просто зарегистрированным на портале «Госуслуги» (это единственное требование) и качественно заполнять резюме, тогда не будет вопросов. Говорят: «Вот я подала заявление, а не указала детей, есть ли дети или нет», – оказывается, у гражданина есть дети – нужно делать перерасчёт. Получается, что у человека есть ребёнок, а денег на него не назначено, потому что нет информации о нём. Сведения о трудовой деятельности мы получаем теперь из Пенсионного фонда, и в этом плане тоже есть проблемы: некоторые работодатели, к сожалению, не всегда своевременно дают информацию в Пенсионный фонд, а по закону, который действует с 1 января этого года, работодатель обязан подать информацию на следующий день после увольнения. Человек говорит: «Я уволился тогда-то», – мы делаем запрос в Пенсионный фонд, а нам говорят, что он нигде не работает или он работает и не уволен. Вот в этом есть, конечно, проблема. Но, в принципе, это вначале было достаточно много таких ситуаций – сейчас их значительно меньше. Тем не менее я хочу сказать о сроках получения пособия. Есть две технологии. Когда человек пишет заявление, он говорит: «Перечисляйте деньги мне на расчётный счёт в таком-то банке», – здесь никаких проблем нет. Но есть действующая норма федерального закона, которая говорит о том, что люди, которые получают государственную поддержку, должны иметь карту «МИР». Она вообще-то должна по закону вступить в силу с 1 июля этого года, но в связи с этой ситуацией сроки отодвинуты. Тем не менее у нас много было случаев, когда мы направляем деньги в конкретный банк, а банк их не выдаёт.

– На мой взгляд, конечно, искусственная ситуация, когда людей заставляют пересаживаться на определённую систему.

– Но есть норма федерального закона.

– В общем, если вы безработные, не ждите, что государство придёт и на блюдечке вам принесёт положенное вам пособие. Придётся самим постараться, последить за заполнением анкеты на портале, о котором говорит Сергей Константинович.

– Да, и главное – очень качественно заполнять все поля анкеты и, достаточно важный элемент, отражать всю свою деятельность и пожелания в резюме.

Учитесь писать резюме

– С безработицей – хорошо, понятно, она выросла. А есть что-то хорошее? Люди же всё-таки трудоустраиваются?

– Да. В 2020 году мы трудоустроили почти 2 000 человек из 5 000, которые были сняты с регистрационного учёта. Конечно, это несколько меньше, чем мы трудоустраивали в предыдущие годы, но тем не менее и общественные работы у нас осуществляются – есть порядка 400 безработных, которым мы можем предложить такой вариант: они работают и получают в данном случае пособие по безработице и заработную плату.

– О каких общественных работах идёт речь?

– Абсолютно разные направления, но в основном это неквалифицированная работа: это работа в коммунальном хозяйстве…

– Уборка?

– Да. Они поэтому и называются «общественные работы».

– Это не бесплатно, как многие думали?

– Нет.

– То есть на самом деле здесь оказывается поддержка государства, а вы помогаете городу, убираете улицы, и в этом ничего плохого нет.

– Не только уборка улиц. Есть в организациях потребность в том же самом, что делает коммунальное хозяйство. И я хочу сказать, что сейчас будет организовываться в связи с тем, что 4 июля принято постановление правительства о дополнительных мероприятиях по снижению напряжённости на рынке труда: мы уже оформили соглашение с Рострудом, его подписал губернатор, и мы планируем получить на это дополнительные средства. Это уже не средства на выплаты пособий…

– А средства на организацию рабочих мест.

– На организацию рабочих мест – порядка 20 с половиной миллионов рублей. Но здесь будут участвовать две категории: это безработные и ищущие работу. У нас есть фиксация: те, кто к нам обратился в качестве ищущего работу, но не все из них признаются безработными. Если к нам обратилось в поиске работы более 15 000 человек, но признано безработными было 12 000, а получают пособие, я уже называл, 10 345. Вот эти предложения для вышеуказанной категории и для тех граждан, которые находятся под риском увольнения. То есть человек получил предупреждение за два месяца.

– Предупреждение об увольнении.

– Вот эта государственная поддержка, в принципе, уже для работодателя, чтобы он не потерял квалифицированного работника: он в течение трёх месяцев (вот этот период работы) за счёт государственных средств занимается другой работой, которая нужна работодателю, но некому её делать, и государство компенсирует работодателю заработную плату (не всю зарплату, которую он будет платить, но минимальный размер оплаты труда и все проценты, которые платятся в фонды, – где-то 15,7 тысячи рублей на одного человека).

– В общем, на самом деле не всё так плохо, как может показаться. Да, цифра безработицы выросла, но и поддержка государства выросла фактически в пятикратном размере. Но вот ещё раз повторю: как мне показалось, спасение утопающих в любой стране мира (и в нашей – тоже) – это в первую очередь дело рук самих утопающих. Поэтому, если вы остались без работы, не надо уповать на помощь государства: это, конечно, хорошо, когда есть какие-то пособия, но работу искать надо ещё и самим. Поддерживаете ли меня в этой точке зрения?

– Абсолютно с вами согласен! Но я рекомендую: для тех, кто хочет и ищет работу, такая возможность сейчас предоставлена порталом «Работа в России». Вы видите там все вакансии…

– Причём не только в Псковской области.

– Не только в Псковской области, но желательно, конечно, искать работу и работать на территории области. Тем не менее там есть вакансии со всей Российской Федерации и есть возможность для работника и работодателя пообщаться в дистанционном режиме – главное, чтобы работодатель видел ваше резюме. А оно должно, во-первых, соответствовать фактическому положению человека, да? Не надо приукрашивать, потому что всё это проявляется. Работодатель должен понимать, какой работник к нему, возможно, придёт.

Комитет на подхвате

– Я хотел бы сказать уважаемым слушателям, и безработным, которые находятся на учёте, и тем, которые, к сожалению, иногда не могут воспользоваться этим порталом: службы занятости, когда были объявлены карантинные мероприятия, практически не работали с клиентами. С 6 апреля службы занятости – отделения в районах – работают, но без непосредственного контакта с человеком, и если есть необходимость получить, например, справку, желательно обращаться в отделение по электронной почте. Вся информация о телефонах и электронной почте находится на сайте комитета и на сайте областного центра занятости. А если нужен непосредственный контакт, нужно звонить в отделение, вам скажут, что вы можете прийти в такое-то время в такой-то день.

– Предварительная запись.

– Да. В этом я прошу понимания, потому что многие пишут обращения. Но, к сожалению, в городе отделение города Пскова, а из этих 10,5 тысячи человек третья часть – это псковичи. Естественно, есть сложность: хотя в отделении увеличено количество телефонов до четырёх, не всегда человек может дозвониться и получить консультацию. В этом случае звоните в комитет, мы помогаем в этом плане.

– Ещё раз повторю слова Сергея Константиновича: если вам никак не дозвониться в службу занятости, можете звонить в комитет по труду и занятости – вам тут помогут. Надеюсь, что рынок труда у нас стабилизируется, люди будут выходить на работу и мы быстро пройдём этот этап роста числа безработных.

– Если говорить про рост безработных, то значительным он был в две последние недели мая. Я говорю о еженедельной тенденции. Если тогда фиксировали по полторы тысячи безработных, сейчас эта цифра уже дошла до 300.

– Предприятия открываются, в том числе и в сфере услуг, и люди начинают возвращаться постепенно на работу. Может быть, поэтому?

– По поводу возвращения: мы сняли с регистрационного учёта за этот год 5 063 человека, а искали работу 15 356.

– Треть?

– Да.

– Это хорошо или плохо?

– Вы знаете, выплата пособия по безработице ограничена определёнными сроками. Если раньше для основной массы это было три месяца, то сейчас период пособия для этой категории увеличен до пяти, до шести месяцев.

– Но это не повод всё равно сидеть дома шесть месяцев. Лучше все-таки работать, чем состоять на бирже труда, мне кажется.

– Да, я с вами абсолютно согласен. В принципе, со всеми, кто получает пособия из средств федерального бюджета, у нас проблем нет, нужно только понимать сроки получения. Но я хочу сказать, что с теми людьми, которым было назначено в июне пособие из областного бюджета (4 миллиона рублей мы должны этим получателям), в течение, наверно, полутора недель мы рассчитаемся.

– Есть небольшая задержка?

– Да. Это средства резервного фонда администрации. Государственное пособие – 4 500 – эти люди получают. Но вот за июнь месяц порядка 800 человек, к сожалению, пока ещё не получили областную выплату.