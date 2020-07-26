Вандалы разбили памятные таблички в Пскове

14:56, 26 июля 2020, ПАИ

В Пскове вандалы разбили две информационные таблички у памятных мест города. Фотографиями результатов бесчинств неизвестных поделился пскович в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

От рук вандалов пострадали две информационные таблички у памятного комплекса псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям российского флота (улица Детская) и у памятника солдатам Первой мировой войны (улица Георгиевская).

«Вандализм на набережной процветает. Может, пора принимать меры органам власти, выявлять, взыскивать ущерб с виновников и опубликовать «героев» в СМИ, чтобы город их знал в лицо», – написал пскович.

В 2015 году памятник солдату Первой мировой войны был дважды повреждён. В мае 2019 года вандалы повредили штык, но отломать его окончательно не смогли. В ноябре того же года вандалы вновь пытались отломать штык у памятника.