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Общество

Три человека пострадали в ДТП в Новосокольническом районе

Три человека пострадали в результате дорожной аварии в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 25 июля в 15:45 на 484-м километре трассы Москва – Рига.

33-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет.

По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель и два пассажира. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану подбородка, рану коленного сустава, 24-летняя пассажирка – ушиб грудной клетки и, предположительно, закрытую черепно-мозговую травму, а 29-летний пассажир – закрытый перелом левой ключицы.

Материал проверки находится в ГИБДД, водителю автомобиля назначено химико-токсикологическое исследование.

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