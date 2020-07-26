В Великолукском районе автомобиль проехал по лежащему у пруда человеку

15:38, 26 июля 2020, ПАИ

В Великолукском районе установлен водитель, который наехал на лежащего у пруда мужчину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, происшествие случилось около 0:00 25 июля на участке местности у пруда в деревне Личково.

18-летний житель Великих Лук, водитель автомобиля ВАЗ-2104, наехал на лежащего 25-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, в результате ДТП мужчина получил закрытый перелом грудного отдела позвоночника. Его доставили в больницу.

Материал проверки направлен в следствие, уточнили в полиции.