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Общество

Три автомобиля съехали в кюветы в Псковской области за сутки

За последние сутки в Псковской области три автомобиля съехали в кюветы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, 25 июля около 15:54 в Гдовском районе произошло ДТП на 132-м километре трассы Псков – Сланцы. 36-летний житель Ленинградской области ехал в нетрезвом виде за рулём автомобиля Mitsubishi Outlander. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель получил закрытый перелом основания черепа, контузию правого легкого, закрытый перелом левого бедра, множественные раны на левом виске и левой кисти. Его доставили в больницу.

В тот же день в 11:55 в Порховском районе на 162-м километре трассы Новгород — Псков 28-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

По предварительным данным, водитель получил ушиб поясничного отдела позвоночника. Его госпитализировали в медицинское учреждение. На момент проверки водитель был в трезвом состоянии.

Кроме того, ещё одна машина съехала в кювет в Новосокольническом районе, пострадали три человека.

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