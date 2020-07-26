До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 июля

17:43, 26 июля 2020, ПАИ

27 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днём – местами небольшие кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.