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Псковичка избила соседку ведром защищая собаку

46-летнюю жительницу деревни Похвальщина Псковского района будут судить за то, что она избила соседку ведром, защищая собаку, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Инцидент произошел 08 июня 2020 года. Женщина, возвращаясь вечером домой, услышала визг собаки. Поднимаясь на второй этаж, она увидела, как соседка палкой избивает собаку якобы за то, что та загрызла ее кур.

Между женщинами завязалась словесная ссора. В ходе ссоры злоумышленница ведром нанесла соседке удар по голове причинив ей телесные повреждения лобной части головы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по статье 115 ч. 2 п. «в» УК РФ. Теперь женщине грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

 

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