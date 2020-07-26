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Общество

В Оренбурге открыли мемориал герою шестой роты Алексею Воробьёву

Торжественная церемония открытия мемориала Герою России Алексею Воробьёву прошла 25 июля в селе Кандауровка Курманаевского района Оренбургской области, сообщили в «Оренбург медиа».

В открытии памятника принял участие отец погибшего десантника Владимир Воробьёв.

20 лет назад в Аргунском ущелье на территории Чеченской Республики бойцы вступили в неравное противостояние с террористами. В бою погибли 84 псковских десантника из 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Среди них были трое оренбуржцев – Рустам Сираев, Виктор Лебедев и Алексей Воробьёв.

Алексей Воробьёв погиб в бою, прикрывая отход раненых товарищей на безопасную высоту. 

Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, гвардии старшему лейтенанту Воробьёву Алексею Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Приказом министра обороны Российской Федерации № 527 от 27 декабря 2001 года Воробьёв навечно зачислен в списки разведывательной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.

В городе Пскове на доме, в котором жил герой, установлена мемориальная доска.

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