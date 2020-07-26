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Женщину сбили на пешеходном переходе на улице Алексея Алёхина в Пскове

  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ
  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ
  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ
  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ
  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ
  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ
  • Женщину сбили на улице Алексея Алехина
    Фото: ПАИ

Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Алексея Алёхина,1 в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода» наехал на женщину, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали. Женщина находится в критическом состоянии.

На месте работают сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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