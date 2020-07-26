Женщину сбили на пешеходном переходе на улице Алексея Алёхина в Пскове
Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Алексея Алёхина,1 в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода» наехал на женщину, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали. Женщина находится в критическом состоянии.
На месте работают сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа.
Выясняются обстоятельства произошедшего.