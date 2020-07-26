Неравнодушных к культуре жителей Пскова приглашают стать волонтёрами культуры

20:42, 26 июля 2020, ПАИ

Неравнодушных к вопросам сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона жителей Пскова приглашают стать волонтёрами культуры. Об этом сообщается в группе «Волонтёры культуры Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что на сайте зарегистрировано уже 1 383 аккаунта из Псковской области

Волонтёры смогут присоединиться к проектам следующих направлений:

– работа с учреждениями культуры;

– сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры;

– реализация творческих и социокультурных проектов;

– организация волонтёрских программ крупных культурных событий;

– организация туристских маршрутов и культурных программ в муниципалитетах.