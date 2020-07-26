Неравнодушных к культуре жителей Пскова приглашают стать волонтёрами культуры
Неравнодушных к вопросам сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона жителей Пскова приглашают стать волонтёрами культуры. Об этом сообщается в группе «Волонтёры культуры Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что на сайте зарегистрировано уже 1 383 аккаунта из Псковской области
Волонтёры смогут присоединиться к проектам следующих направлений:
– работа с учреждениями культуры;
– сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры;
– реализация творческих и социокультурных проектов;
– организация волонтёрских программ крупных культурных событий;
– организация туристских маршрутов и культурных программ в муниципалитетах.