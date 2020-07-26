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Культура

Неравнодушных к культуре жителей Пскова приглашают стать волонтёрами культуры

Неравнодушных к вопросам сохранения и популяризации историко-культурного наследия региона жителей Пскова приглашают стать волонтёрами культуры. Об этом сообщается в группе «Волонтёры культуры Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы "Волонтеры Культуры Псковской области"

Сообщается, что на сайте зарегистрировано уже 1 383 аккаунта из Псковской области

Волонтёры смогут присоединиться к проектам следующих направлений:
– работа с учреждениями культуры;
– сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры;
– реализация творческих и социокультурных проектов;
– организация волонтёрских программ крупных культурных событий;
– организация туристских маршрутов и культурных программ в муниципалитетах.

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