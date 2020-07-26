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Общество

Олег Тиньков создаст в России фонд по борьбе с раком крови

Больной лейкемией миллиардер Олег Тиньков сообщил, что намерен пожертвовать часть своего состояния на создание Фонда семьи Тиньковых, направленного на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России. Об этом предприниматель сообщил в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Олег Тиньков борется с лейкемией с октября. «Я знаю, что пoмощь нужна ещё очень многим в нашей стране. Поэтому я вместе с моей семьёй принял решение основать Фонд семьи Тиньковых», – рассказал предприниматель.

«Наш фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для бoрьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасёт тысячи, а не единицы жизней», – сообщил Олег Тиньков.

Запуск фонда планируется не ранее 2021 года, предприниматель соoбщил, что сейчас oни с женой начинают активную работу в данном направлении. 

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