В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки для IOS

00:01, 27 июля 2020, ПАИ

В мессенджере Telegram в тестовом режиме заработала функция видеозвонков для устройств на IOS, сообщило издание «Код Дурова».



Для того чтобы воспользоваться режимом, необходимо обновить приложение до последней версии. После этого нужно 10 раз нажать на «шестерёнку» настроек в приложении. Откроется дебаг-меню, в котором нужно включить функцию Experimental Feature. После этого заходим в профиль, тянем аватарку вниз – и всё, теперь вам доступны видеозвонки!

Данная функция будет доступна, только если собеседник тоже включит новую функцию на своём телефоне.

Помимо этого, в приложении появилась возможность поставить видеоаватар и узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Кроме того, владельцы групп численностью от 500 участников теперь смогут увидеть развёрнутую статистику канала. Также с 1,5 Гб до 2 Гб был увеличен максимальный размер пересылаемых файлов.