Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

07:06, 27 июля 2020, ПАИ

Диабет может увеличить риск смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 12 раз, сообщает портал MedicalXpress.

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как это заболевание у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

Медики также отметили, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные Калифорнийского университета отмечают, что при диабете снижается иммунная защитная функция организма. Специалисты рекомендуют больным этим заболеванием находиться в постоянном контакте с врачами, контролировать уровень сахара в крови, вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться.