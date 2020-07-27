Более 98% пациентов с коронавирусом поправляются без особого лечения

07:59, 27 июля 2020, ПАИ

Более 98 % заболевших коронавирусом поправляются без специального лечения, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрия Киселёва.

«Более 98 % заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство – без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих», – отметил Юрий Киселёв.

По словам эксперта, большую роль в лечении коронавируса играет собственный иммунитет пациента. При этом Юрий Киселёв отметил, что главным врагом в ситуации пандемии является паника, которой подвергаются как сами пациенты, так и врачи.

Специалист также подчеркнул, что использование препаратов против малярии и ВИЧ не показали эффективности при лечении коронавируса. Эти лекарства, особенно противомалярийные, в данном случае не просто бесполезны, а ещё и потенциально опасны, уточнил эксперт.