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Общество

Россияне во время пандемии стали активнее покупать виски, ром и настойки

Жители России во время введённых ограничений в связи с пандемией коронавируса стали активнее покупать в магазинах виски, ром, текилу и различные настойки, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что с апреля по июнь россияне купили 1,7 млн декалитров спиртного крепостью выше девяти градусов (к этой категории не относятся водка и коньяк). Это на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналогичный рост продаж показали горькие настойки, содержание спирта в которых превышает 25 %. Их реализация за три месяца составила 1,8 млн декалитров, что на 22 % больше прошлогоднего показателя. 

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