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Два человека пострадали в результате ДТП в Плюсском районе

Фото: УМВД России по Псковской области

59-летний водитель автомобиля ВАЗ-21740 совершил наезд на скутер «Балт-моторс» под управлением 40-летнего псковича. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 26 июля около 13.30 у дома № 38 на улице Советской села Ляды Плюсского района.

Фото: УМВД России по Псковской области

Скутер и автомобиль двигались в попутном направлении. В результате столкновения оба водителя пострадали, но отделались ушибами и гематомами.

Установлено, что у водителя автомобиля ВАЗ-21740 в момент столкновения имелись признаки алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.

Фото: УМВД России по Псковской области

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