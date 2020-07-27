Псковский район празднует 76-летие освобождения от фашистских захватчиков

09:18, 27 июля 2020, ПАИ

27 июля Псковский район отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщается на сайте муниципалитета, в этот день состоятся торжественные мероприятия.

К ветеранам, а также жителям и гостям Псковского района обратилась администрация. «76 лет назад, ценой огромных усилий и беспримерного героизма советских воинов, Псковский район был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Не смотря на все ужасы того страшного и жестокого времени наши отцы, матери, деды и прадеды отстояли нашу землю, а затем, преодолевая неимоверные трудности, возродили ее к жизни», - подчеркнули власти района.

В этот день Псковский район скорбит и воздает должное погибшим и ныне живущим ветеранам. «Прошло 76 лет, а нам по-прежнему больно и горько от этих потерь. Мы всегда будем помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу возможность свободно жить, мирно работать и растить детей», - отметили в администрации.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова и председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов пожелали псковичам мирного неба, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

В понедельник, 27 июля, на воинском мемориале «Жидилов Бор» состоится перезахоронение останков воинов, найденных отрядами на территории Псковского района за прошедший год, и торжественный митинг.