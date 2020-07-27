Гоша Куценко посоветовал установить больше камер видеонаблюдения в Пскове

09:47, 27 июля 2020, ПАИ

Российский актер Гоша Куценко отреагировал на новость об участившихся актах вандализма в Псковской области и посоветовал установить камеры видеонаблюдения у знаковых мест. Актер прокомментировал пост губернатора Михаила Ведерникова в Instagram, где глава региона выразил беспокойство по поводу захлестнувшей область волны вандализма.

«Нужно камеры ставить! В Москве от Вечного огня чуть ли не прикуривали», - написал артист.

Жители региона также выразили недоумение и озабоченность варварским поведением некоторых земляков и предложили свои варианты, как искоренить в Псковской области вандализм. «Почему делают они, а стыдно мне?» - высказалась псковичка.

При этом Гоша Куценко выразил самое распространенное мнение и среди псковичей. «Видеокамер катастрофически не хватает в Пскове», - отметила одна из подписчиц. Другие предложили ввести за подобные правонарушения большие штрафы и даже уголовную ответственность. Некоторые выступили за «публичное порицание» и отправку на уборку города.

Безусловно, жители региона сошлись на том, что необходимо, чтобы в сознании людей изменилось отношение к родному городу и к красоте места, в котором они живут. Один из подписчиков возразил Гоше Куценко, отметив, что «возле каждой клумбы и каждого деревца камеры не поставить. Нужно менять сознание людей».