В Псковской области увеличилось количество площадок для проведения «Диктанта Победы»

10:04, 27 июля 2020, ПАИ

Увеличилось количество площадок для проведения «Диктанта Победы» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Псковской области для проведения «Диктанта Победы» определены 33 площадки, но заявки продолжают поступать, рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев.

«Заявки поступают, и это говорит о том, что интерес большой. В нынешнем году значительно больше площадок, чем в прошлом. К проекту присоединились силовые структуры и армия. Примет участие в «Диктанте Победы» и УФСИН – на базе школ, которые работают при исправительных учреждениях, планируется открыть шесть дополнительных площадок для проведения акции среди отбывающих наказание», - рассказал Голышев.

По словам Александра Голышева, в этом году результаты «Диктанта Победы» можно будет узнать быстрее.

«Если ранее работы отправлялись в Москву, то теперь итоги будут подводиться в региональных центрах и «мучительного» ожидания результатов не будет. И еще новшество этого года для молодежи, которая не выносит бумажные носители, – принять участие в акции можно, не выходя из дома, через приложение, которое будет доступно на платформах Android и iOS. Это также интересное решение для расширения возможностей привлечения к участию всех желающих», - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память».

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Подготовиться к диктанту можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета.