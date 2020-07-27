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Общество

Самая жаркая пятидневка года наступила в России

Фото Дарьи Хватковой.

В России наступила самая жаркая пятидневка года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет газета «Известия».

Он уточнил, что данный показатель исчисляется из статистических данных за большой период. При этом показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней.

По словам Вильфанда, к 20 июля нижние слои почвы прогреваются и происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы.

Для прибрежных городов самым климатически теплым периодом является август. По словам синоптика, передача энергии от солнца происходит медленно, а море очень «жадное» до этой энергии, потому мало ее отдает.

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